Il retroscena: Pio Esposito, le sirene e quella promessa allo Spezia

Le sirene di mercato non sono mancate per Salvatore Pio Esposito, talentuoso attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter. Prima ci ha pensato il Torino, che avrebbe dovuto però prenderlo in prestito con obbligo e recompra a favore dei nerazzurri. Poi ha insistito la Sampdoria, avvicinandosi alla definizione. Ma il ragazzo ha quasi deciso di respingere le sirene, è legato allo Spezia e all’allenatore D’Angelo, ritiene che un altro anno di Serie B e in un ambiente che conosce bene possa fare bene alla sua crescita. L’Inter gli ha lasciato carta bianca per una decisione ormai definitiva.

Foto: Instagram Esposito