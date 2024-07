Ora è ufficiale: Harroui al Verona

Come anticipato, arriva l’ufficialità, Abdou Harroui dal Frosinone passa al Verona.

Ecco il comunicato: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – a titolo definitivo – da Frosinone Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Abdou Harroui, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Nato il 13 gennaio 1998 a Leiden, nei Paesi Bassi, Harroui cresce nei settori giovanili di tre diverse squadre olandesi: UVS Leiden, Alphense Boys Legend e Sparta Rotterdam. Con la maglia dello Sparta Rotterdam – dove Harroui milita dalla stagione 2015/16 fino a quella 2020/21 – il centrocampista compie il proprio debutto tra i professionisti il 24 febbraio 2018, esordendo nel match di Eredivisie contro l’AZ Alkmaar. Con i biancorossi Harroui disputa in totale 103 partite in Eredivisie, nelle quali realizza 18 gol e 13 assist, prima di trasferirsi nell’estate 2021 al Sassuolo. Con il club emiliano il centrocampista disputa due stagioni in Serie A, collezionando 48 presenze tra tutte le competizioni e realizzando tre gol. Nella scorsa stagione, 2023/24, Harroui gioca un’altra stagione nel massimo campionato italiano con la maglia del Frosinone, con la quale in 21 presenze mette a segno quattro reti e tre assist. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Abdou, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni”.



Foto: twitter Verona