Esclusiva: Harroui al Verona, ecco come

Il Verona ha ormai chiuso, a sorpresa, un colpo importante per il centrocampo. Si tratta di Abdoui Harroui, centrocampista marocchino classe 1998, di proprietà del Frosinone e con un contratto in scadenza tra due anni. Ma L’Hellas ha fiutato la grande occasione relativa alla clausola da 1,2 milioni che ha intenzione di pagare per assicurare a Zanetti un rinforzo di qualità. Il Verona ha già l’intesa con Harroui, l’operazione è ai dettagli.

Foto: twitter Frosinone