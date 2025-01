Ora è ufficiale: Gollini alla Roma

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con un comunicato ufficiale, con il portiere che arriva dall’Atalanta a titolo definitivo: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Classe 1995, il portiere ha collezionato 139 presenze in Serie A vestendo le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa. In giallorosso indosserà il numero 95. Benvenuto a Roma, Pierluigi!”.

Foto: Instagram Roma