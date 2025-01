Roma, sempre più Gollini

La Roma lavora in chiave mercato, alla ricerca di acquisti utili per rinforzare la rosa. E tra gli obiettivi c’è anche la volontà di regalare un nuovo portiere a Claudio Ranieri. Il nome in pole per prendere il posto da vice-Svilar è quello di Pierluigi Gollini, attualmente al Genoa e di proprietà dell’Atalanta. In questa prima parte di stagione Gollini ha accumulato 7 presenze in Serie A ma, adesso, è finito dietro a Leali nella gerarchia di Vieira. Nella Capitale diventerebbe, in caso di addio di Ryan, il vice Svilar.

Foto: Instagram Genoa