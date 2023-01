Come anticipato in esclusiva, adesso è ufficiale: Adolfo Gaich è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il contratto dell’attaccante, con precedente esperienza in Serie A al Benevento, è stato infatti depositato, come riportato dal sito della Lega Serie A. Il giocatore arriva dal CSKA Mosca, con la formula del prestito con diritto di riscatto.