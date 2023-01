Esclusiva: Gaich, sì al Verona. Ora serve il via libera CSKA

Adolfo Gaich ha detto sì al Verona. La sua priorità è quella di tornare in Italia dopo la parentesi con il Benevento. E il Verona ha aperto, mettendo Gaich in cima alla lista. Indipendentemente dal grave infortunio a Henry che porta comunque alla necessità da parte dell’Hellas di prendere un altro attaccante. Ora il Verona sta trattando con il CSKA per trovare la formula giusta dopo aver incassato il sì di Gaich.

Foto: sito ufficiale Benevento