Ora è ufficiale: Franco Lerda è il nuovo allenatore del Potenza. Di seguito il comunicato: “IlPotenza Calcio è lieto di annunciare l’ingaggio di Franco Lerda come responsabile tecnico della prima squadra. Tecnico piemontese nato a Fossano il 19 agosto 1967, nel corso degli anni ha allenato squadre come Pescara, Pro Patria, Pro Vercelli e, nell’ultima stagione, Crotone in Serie C. In passato alla guida tecnica del Torino, del Lecce e del Vicenza in Serie B. Inoltre, esperienza all’estero alla guida dell’FK Partizani in Albania.Insieme al tecnico Franco Lerda collaboreranno l’allenatore in seconda Mattia Lerda, i preparatori atletici Roberto De Luce e Domenico Bronzi, l’allenatore Pietro De Giorgio, già ex calciatore del nuovo tecnico rossoblù, e il preparatore dei portieri Alessandro Greco”.

Foto: sito ufficiale Potenza