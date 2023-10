L’indiscrezione: Lerda in arrivo a Potenza, il contratto sarà biennale

Franco Lerda è in viaggio per Potenza dove è atteso per la firma sul contatto. Sarà lui a sostituire Alberto Colombo, confermate le indiscrezioni di ieri, nella speranza di invertire il rendimento altalenante del club. Lerda ha raggiunto gli accordi, manca soltanto il nero su bianco, il contratto dovrebbe essere biennale.

logo Potenza