Ora è ufficiale: Fidelis Andria, Logiudice è il nuovo direttore sportivo

La Fidelis Andria ha scelto il nuovo Ds: come anticipato stamattina sarà Pasquale Logiudice il nuovo direttore sportivo del club.

Questo il comunicato della società:

“Sarà Pasquale Logiudice, 53 anni originario di Reggio Calabria, il neo Direttore Sportivo della Fidelis Andria. Accordo raggiunto in mattinata. Logiudice, da calciatore ha disputato due stagioni con la maglia della Fidelis Andria a cavallo tra il ’95 ed il ’97. Chiusa la carriera da atleta nel 2003 è iniziata quella di dirigente sportivo prima come osservatore, importante l’esperienza a Catania in Serie A, poi quella da Direttore Sportivo in diverse importanti piazze come Castellamare di Stabia e Catanzaro. Pasquale Logiudice sarà presentato alla stampa giovedì 11 novembre. Luogo e ora saranno comunicati successivamente”.

Foto: Logo Fidelis Andria