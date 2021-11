La Fidelis Andria cerca un direttore sportivo dopo la fine del rapporto con Degli Esposti. In questi minuti è in corso un incontro con Pasquale Logiudice che potrebbe accettare la proposta e tornare ad Andria dove era già stato protagonista. Logiudice ha alle spalle diverse esperienze in Serie C, anche con Catania e Catanzaro, ora la possibilità Andria.

FOTO: Logo Fidelis