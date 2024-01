Ora è ufficiale: D’Ausilio è un giocatore dell’Avellino

Come raccontato nella nostra esclusiva di pochi giorni fa, l’Avellino ha individuato in Michele D’Ausilio il rinforzo per l’attacco. Ora è anche ufficiale, con il comunicato degli Irpini: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Audace Cerignola, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele D’Ausilio. Nato a Milano il 3 Settembre 1999 il giocatore lombardo è cresciuto nelle giovanili del Piacenza. D’Ausilio ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoverde fino al 30 Giugno 2026”.

Foto: Logo Avellino