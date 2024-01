Esclusiva: Avellino, piace D’Ausilio per l’attacco

L’Avellino vuole prendere un altro attaccante in questi ultimi giorni di mercato. Un obiettivo concreto è Michele D’Ausilio, classe 1999, attualmente protagonista con il Cerignola. Non è una trattativa semplice perché il club pugliese non vuole privarsi dei gioielli, ma l’Avellino si è mosso e confida di arrivare a un’intesa. Di sicuro oggi D’Ausilio è il profilo che piace di più per regalare un nuovo rinforzo a Pazienza nella corsa alla promozione diretta dalla Serie C.

Foto; logo Avellino