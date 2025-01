Ora è ufficiale: Danilo è un nuovo giocatore del Flamengo

È appena arrivata l’ufficialità: Danilo è un nuovo giocatore del Flamengo. Il club brasiliano accoglie l’ex Juve dedicandogli un video sui canali social del club. Per lui un contratto fino al 2026. Abbiamo parlato della trattativa il 26 gennaio, prima che l’ex capitano bianconero arrivasse all’accordo per la rescissione consensuale col club. Un addio difficile, per stessa ammissione del calciatore, ma che ora è pronto a mettersi alle spalle per vivere a pieno la sua nuova avventura coi colori rossoneri.

Foto: Instagram Flamengo