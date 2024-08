Ora è ufficiale: Daniliuc dalla Salernitana al Verona

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Verona ha tesserato il difensore Flavius Daniliuc dalla Salernitana.

Ecco il comunicato dei gialloblù: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con diritto di opzione – da Unione Sportiva Salernitana 1919 le prestazioni sportive del difensore austriaco Flavius Daniliuc.

Nato a Vienna, il 27 aprile 2001, inizia la sua carriera nella formazione austriaca dell’Admira Wacker prima di passare nel Settore Giovanile del Rapid Vienna. Dopo appena un anno, arriva il trasferimento nella cantera del Real Madrid. Rimane in Spagna per tre anni, dal 2011 al 2014, prima di passare nelle giovanili del Bayern Monaco. Con i bavaresi gioca dal 2015 al 2020 e in quest’ultimo anno debutta anche in seconda squadra. Nella stagione 2020/21 si trasferisce al Nizza e con la formazione francese debutta in Ligue 1 il 2 settembre in un match contro il Paris Saint Germain. Con la maglia rossonera disputa due stagioni, collezionando 49 presenze e realizzando 1 gol. Nella sua prima stagione fa il suo debutto anche in Europa, in un match giocato contro lo Slavia Praga in Europa League. Dalla stagione 2022/23 arriva il passaggio alla Salernitana. Con la maglia granata gioca la sua prima stagione in Serie A, scendendo in campo in 27 partite. Anche la stagione successiva inizia il campionato con la maglia della Salernitana, giocando 14 partite prima di trasferirsi nella sessione invernale di calciomercato al Salisburgo. Da gennaio a giugno 2024, nella massima serie austriaca, gioca 11 partite. Daniliuc ha vestito anche la maglia della Nazionale Austriaca, giocando con tutte le selezioni giovanili fino ad arrivare a giocare 3 partite con la maglia della Nazionale maggiore, partecipando anche a Euro2024. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Flavius, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

Foto: logo Verona