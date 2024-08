Flavius Daniliuc sta per passare dalla Salernitana al Verona: un’operazione che era stata imbastita diverse settimane fa e che prevedeva lo scambio con Ghilardi, ma che adesso sta andando avanti in modo concreto in prestito con diritto di riscatto. Si lavora per depositare il contratto, un nuovo rinforzo per l’Hellas.

Foto: Wikipedia