Ora è ufficiale: Da Riva è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, la Juve Stabia aveva ottenuto il ‘sì’ dell’Atalanta circa il prestito di Jacopo Da Riva. Oggi è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra le parti, come si legge sul sito ufficiale del club: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dall’Atalanta, del centrocampista, classe ’00, Jacopo Da Riva, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nativo di Montebelluna, è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta e ha vestito anche la maglia del Vicenza, della Spal, del Como e della Reggiana“.

Foto: twitter Juve Stabia