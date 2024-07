Jacopo Da Riva, centrocampista classe 2000, giocherà in Serie B con la Juve Stabia. È in arrivo il via libera dell’Atalanta per il prestito, mancano soltanto gli ultimissimi dettagli ma non ci sono dubbi sul fatto che molto presto Da Riva si trasferirà in Campania per un’importante esperienza professionale.

Foto: instagram Da Riva