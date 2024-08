Ora è ufficiale: Cuadrado all’Atalanta

Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Come anticipato, arriva la nota ufficiale del club bergamasco.

Questa la nota: “Atalanta BC è lieta di annunciare che nella corrente stagione, 2024/25, Juan Guillermo Cuadrado Bello vestirà la maglia nerazzurra. Il 36enne esterno destro colombiano può fregiarsi di un invidiabile palmarès, nel quale spiccano 6 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, ma anche una Premier League e una Coppa di Lega inglese.

Arrivato in Italia ben 15 anni fa, e più precisamente nel 2009, ha al suo attivo qualcosa come 372 presenze in Serie A, nobilitate da 43 reti e 66 assist-gol. L’Udinese la sua prima squadra italiana (24 presenze), quindi il Lecce (33 presenze, 3 reti e 2 assist-gol), la Fiorentina (106 presenze, 26 reti e 21 assist-gol), la Juventus – nella quale milita dal 2015 al 2023 giocando la bellezza di 314 partite (26 reti e 65 assist-gol) – e infine l’Inter, con cui nella scorsa stagione colleziona 12 presenze, mettendo a referto due assist-gol. In Italia ha vinto 6 scudetti, di cui cinque con la Juventus e uno con l’Inter, 4 Coppe Italia, tutte con la Juventus, e 3 Supercoppe italiane, l’ultima con l’Inter, le precedenti due con la Juventus. Nel corso della stagione 2014-2015 la parentesi inglese di soli 6 mesi al Chelsea, comunque gratificata dalla vittoria della Premier League e della Coppa di Lega. Rilevantissimi anche i suoi numeri nelle competizioni europee: 59 presenze, 4 reti e 11 assist-gol in Champions League e 21 presenze, 4 reti e 3 assist-gol in Europa League. È stato nazionale colombiano dal 2010 al 2023, disputando 116 partite (10 i gol) e arrivando due volte terzo in Coppa America (a USA 2016 e Brasile 2021). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Juan, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.

foto Instagram Atalanta