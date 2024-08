L’indiscrezione: Cuadrado proposto a tre club (anche l’Atalanta). Rui Patricio vicino alla Dea

L’Atalanta potrebbe fare altre operazioni anche sulla fascia destra e malgrado l’arrivo di Bellanova. Nelle ultime ore è stato proposto lo svincolato Juan Cuadrado che ha altre due proposte ma non in Italia (il Como non è interessato). L’Atalanta darà una risposta, nel frattempo sta perfezionando la cessione di Musso all’Atletico Madrid (anticipazione di Marca) e lo svincolato Rui Patricio (alternativa Consigli) è il nome più probabile per la sostituzione.

Foto: Instagram Cuadrado