Ora è ufficiale: Cremonese, torna Zanimacchia dalla Juventus

Come anticipato nelle scorse settimane, ora è anche ufficiale, Luca Zanimacchia torna alla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus.

La Juventus ha infatti annunciato la cessione ai grigiorossi del giocatore, che saluta nuovamente Torino in prestito, ma questa volta con obbligo di riscatto.

Questo il comunicato della Cremonese: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto da Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Zanimacchia.

Nato a Desio il 19 luglio 1998, esterno d’attacco, Zanimacchia, prima di approdare alla Juventus nel 2018, è cresciuto nei settori giovanili di Varese e Genoa. In bianconero ha maturato una solida presenza in Serie C con la formazione Under 23 (57 presenze e 6 gol in campionato), collezionando anche due presenze in Serie A con la formazione maggiore (esordio a Cagliari nel campionato 2019/20). Nel 2020/21 ha vestito i colori del Real Saragozza e con il club spagnolo ha segnato 2 gol nelle 26 presenze in Liga2. Nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della cavalcata grigiorossa verso la Serie A con 36 presenze, 8 reti e 6 assist”.

Foto: twitter Cremonese