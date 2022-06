L’indiscrezione: Cremonese, vicino Zanimacchia. E pressing per Fagioli

La Cremonese ha preso Vasquez per la difesa, segue Radu per la porta, ha un accordo di massima con la Juventus per il rinnovo del prestito di Luca Zanimacchia. Ma un’altra priorità è quella di riconfermare Nicolò Fagioli che piace a tanti club e che sta trattando il rinnovo di contratto con la Juve. Non escludiamo che Fagioli possa restare in bianconero, ma dipenderà molto dalle mosse a centrocampo. Di sicuro il pressing della Cremonese è sempre più alto.

Foto: Twitter Juventus