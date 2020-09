Ora è ufficiale: Cremonese e Napoli rinnovano il prestito di Gaetano

Un altro anno in prestito alla Cremonese per Gianluca Gaetano, come vi avevamo anticipato. Il centrocampista offensivo, di proprietà del Napoli, sarà ancora grigiorosso.

“U.S. Cremonese – è la nota ufficiale – comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC NAPOLI per il rinnovo del prestito del calciatore Gianluca Gaetano. Gianluca indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Arrivato lo scorso gennaio dal club azzurro sempre con la formula del prestito, Gaetano con la Cremonese ha già collezionato 15 partite realizzando 3 reti”.

Foto: sito Cremonese