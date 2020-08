Esclusiva: Gaetano-Cremonese verso il rinnovo del prestito

Gianluca Gaetano ha molto mercato in Serie B, ma si sta viaggiando spediti verso il rinnovo del prestito a Cremona. Il centrocampista offensivo classe 2000 di proprietà del Napoli si è trovato molto bene con Bisoli e la conferma dell’allenatore sarà quasi sicuramente l’anticamera per una nuova stagione con la Cremonese. Non siamo agli accordi definitivi, ma è una soluzione molto probabile.

Foto: Cremonese Sito ufficiale