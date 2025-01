Ora è ufficiale: Corazza è un nuovo giocatore della Salernitana

Lo avevamo annunciato con un’esclusiva ieri sera, ora è ufficiale: Tommaso Corazza è un nuovo giocatore della Salernitana. Dopo Raimondo, anche il classe 2004 si unirà alla squadra di Breda.

“La Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bologna F.C. 1909 per il trasferimento in granata del laterale classe 2004 Tommaso Corazza. Il calciatore arriva a Salerno a titolo temporaneo fino al termine della corrente stagione.

Si tratta della primissima esperienza lontano da casa per il giovane, nato e cresciuto a Bologna. Dopo essersi messo in evidenza nel settore giovanile dei felsinei fino alla Primavera, l’anno scorso ha trovato spazio in 12 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, competizione nella quale ha messo a segno anche un gol. Nella prima parte di questa stagione, l’11 dicembre scorso, Corazza ha anche provato l’emozione di esordire in Champions League nei minuti finali di Benfica-Bologna.

Nella sua nuova esperienza alla Salernitana, il giocatore ha scelto di vestire la casacca numero 16 e sarà subito a disposizione di mister Breda per la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo”.

Foto: Instagram Salernitana