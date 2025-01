Esclusiva: Salernitana, in chiusura Corazza dal Bologna

Un rinforzo a sorpresa per la fascia sinistra della Salernitana. Si tratta del terzino Tommaso Corazza, classe 2004, che sta per lasciare il suo attuale club e maturerà un’importante esperienza in Serie B. Negli ultimi minuti c’è stata un’accelerata, siamo davvero ai dettagli.

Foto: Instagram Bologna