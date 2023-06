Ora è ufficiale: Claudio Chiellini torna alla Juventus. Sarà l’Head of Next Gen Area

Come avevamo anticipato, un grande ritorno per la Juventus: Claudio Chiellini e la Vecchia Signora si riabbracciano. Occuperà il ruolo di Head of Next Gen Area. Un ritorno a casa, per lui, dopo il percorso in bianconero iniziato nel 2014 e concluso nel giugno 2021 per vivere l’esperienza da direttore sportivo del Pisa, in Serie B. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Claudio Chiellini, a partire dal 1° luglio 2023, sarà l’Head of Next Gen Area. Un ritorno a casa, per lui, dopo il percorso in bianconero iniziato nel 2014 e concluso nel giugno 2021 per vivere l’esperienza da direttore sportivo del Pisa, in Serie B”.

foto twitter Juventus