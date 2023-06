Claudio Chiellini può tornare alla Juve. Una notizia a sorpresa, raccontata da Gianluigi Longari per Sportitalia. Il direttore sportivo ha lasciato il Pisa, era stato accostato alla Sampdoria, ma in realtà sembra pronto il suo ritorno alla Juve dove si occuperebbe dell’Under 23.

Foto: Claudio Chiellini foto twitter Juventus