Ve lo avevamo anticipato, ora è ufficiale: Cengiz Under è un nuovo calciatore del Fenerbahce. L’attaccante turco arriva a titolo definitivo dal Marsiglia per circa 15 milioni di euro, ha firmato un contratto quadriennale. Notizia importante anche per la Roma, che incasserà il 20% della cifra, come concordato con il club francese.

Foto: Twitter Fenerbahce