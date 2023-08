Under al Fenerbahce: affare fatto. È atteso per le visite

Come vi avevamo rivelato lo scorso luglio, Cenzig Under è ormai a un passo dal trasferimento al Fenerbahce. L’accordo con il Marsiglia è stato trovato, il calciatore è pronto a lasciare la Francia per una nuova avventura in Turchia. Il calciatore è atteso presto per le visite.

Foto: Instagram Under