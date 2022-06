Ora è ufficiale: Ceesay è un nuovo giocatore del Lecce

Poco fa il Lecce ha dato l’ufficialità dell’acquisto di Ceesay: come avevamo anticipato l’ex attaccante dello Zurigo è il rinforzo in attacco per mister Baroni.

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Assan Ceesay nell’ultima stagione al F.C. Zurigo. L’attaccante centrale gambiano ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per il terzo anno” recita la nota del club.

Foto: sito ufficiale Lecce