Non solo Frabotta, il Lecce aspetta l’attaccante Ceesay per le visite

Non solo Frabotta per la fascia sinistra, il Lecce pensa anche all’attacco. E le notizie che filtrano dal club salentino riguardano un accordo concluso con lo Zurigo per Assan Ceesay, attaccante classe 1994 in scadenza di contratto con il suo attuale club e compagno di Gnonto che ha un altro anno con lo Zurigo. Ceesay è stato grande protagonista, ha segnato 20 gol e si prepara per la prima esperienza in Italia, dal Lecce arrivano conferme sulle visite programmate per le prossime ore.