Ora è ufficiale: Castagnini nuovo ds del Brescia

Come anticipato, il Brescia, con un comunicato, ha annunciato la nomina di Renzo Castagnini come direttore sportivo. Nel comunicato si legge anche la risoluzione con l’ex ds, Giorgio Perinetti, che, come raccontato, andrà all’Avellino.

Questo il comunicato: “Brescia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Perinetti Casoni Giorgio. Il club ringrazia il Direttore per il lavoro svolto in questa difficile stagione e gli augura buona fortuna per il prosieguo della carriera. Brescia Calcio è lieta di comunicare che, per la prossima stagione sportiva, sarà inserito all’interno del proprio organigramma societario il Sig. Renzo Castagnini in qualità di Direttore Sportivo. Bentornato Direttore”.

Foto: sito Brescia