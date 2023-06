L’indiscrezione: Castagnini-Brescia, accordo totale. I dettagli. E ora Perinetti per l’Avellino

Renzo Castagnini sarà il nuovo direttore sportivo del Brescia. Accordo con Cellino raggiunto 10 minuti fa, intesa biennale. Adesso la scelta dell’allenatore: Silvio Baldini è un nome, ma non l’unico candidato, presto verrà presa una decisione. E ora Giorgio Perinetti, come abbiamo già anticipato, sarà liberato per l’Avellino dopo gli accordi raggiunti diversi giorni fa.

Foto: sito Perugia