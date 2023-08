Ora è ufficiale: Cancellieri si trasferisce in prestito all’Empoli

Ve lo avevamo raccontato, ora è ufficiale: Matteo Cancellieri è un nuovo calciatore dell’Empoli. Ecco il comunicato del club toscano:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione in favore dell’Empoli e contro opzione per la società biancoceleste, delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri.

Matteo Cancellieri è un attaccante di nazionalità italiana nato a Roma il 12 febbraio 2002. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il suo percorso in giallorosso si sviluppa fino alla stagione 2020/21 quando passa all’Hellas Verona. Con gli scaligeri, Cancellieri affronta la Primavera 2 mettendosi in evidenza con 15 gol e 7 assist in 18 gare, divenendo così capocannoniere del campionato. Un rendimento che gli consente di approdare in pianta stabile in prima squadra con l’esordio in Serie A che arriva nella sconfitta con il Sassuolo del 21 agosto 2021. Il bilancio complessivo della sua stagione è di 12 presenze e una rete, quella segnata proprio contro gli azzurri al Carlo Castellani Computer Gross Arena, nel pari per 1-1 del marzo 2022. Nel giugno dello stesso anno Matteo passa alla Lazio. Il debutto con la nuova maglia avviene alla prima giornata, nel successo per 2-1 sul Bologna, mentre il 4-2 sul Feyenoord rappresenta l’esordio in Europa League. Alla fine Matteo collezionerà 30 gare totali: 20 in campionato, 6 in Europa League e 4 in Conference. Con l’azzurro della Nazionale Under 21 Cancellieri segna all’esordio, sempre ad Empoli, nella gara di qualificazione europea contro il Lussemburgo, e viene convocato per l’Europeo della scorsa estate in Georgia e Romania, scendendo in campo in tre occasioni. Con la U21 il bilancio è di 4 reti in 12 gare. Il 3 settembre 2021 per Matteo arriva la prima volta in nazionale maggiore, nel match di Nations League con la Germania terminato 1-1″.

Foto: Twitter Empoli