Un vecchio obiettivo di Fabrizio Corsi si sta per concretizzare. Da diverse settimane il presidente dell’Empoli strizza l’occhio – con dichiarazioni eloquenti – a Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 in uscita dalla Lazio. Adesso siamo in dirittura: prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a circa 12.

Foto: Instagram Cancellieri