Ora è ufficiale: Calafiori nuovo difensore dell’Arsenal

Come anticipato e ampiamente raccontato, arriva l’ufficialità: Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell’Arsenal.

Questa la nota dei Gunners: “Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il 22enne difensore è stato membro della rosa degli Azzurri a Euro 2024, dopo una stagione ricca di prestazioni impressionanti nel cuore della difesa del Bologna. Riccardo ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Roma, dove ha trascorso 12 anni passando dalle giovanili alla prima squadra. Durante la sua permanenza lì, ha acquisito una preziosa esperienza in prestito al Genoa durante la stagione 2021/22. Ottieni subito la tua nuova maglia Calafiori 33 da Arsenal Direct! Nell’agosto 2022, il giovane difensore, che ha rappresentato la sua nazionale in ogni fascia d’età, si è trasferito alla squadra svizzera del Basilea, dove è stato titolare e in quella stagione ha collezionato 26 presenze in campionato. Le sue prestazioni di alta qualità hanno portato al ritorno in patria, con il trasferimento dell’imponente difensore al Bologna nell’agosto 2023. La scorsa stagione, Riccardo è stato una figura di spicco nella retroguardia, emergendo come uno dei giocatori più forti e costanti della Serie A. Ha giocato un ruolo fondamentale nell’aiutare i Rossoblu a raggiungere un impressionante quinto posto e la qualificazione alla Champions League per la prima volta tra 60 anni. Le prestazioni fisiche e dominanti di Riccardo non sono state solo riconosciute con la sua convocazione agli Europei, ma anche con la vittoria del Giocatore del mese di Serie A per maggio 2024″.

Foto: sito Arsenal