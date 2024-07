Calafiori, i soldi della Premier chiamano. L’Arsenal aumenta i bonus, il Bologna aspetta

L’Arsenal resta forte su Riccardo Calafiori, ma fino alle firme bisogna avere un minimo di prudenza. Una volta dissero che Rice fosse sul punto di firmare, non andò esattamente così. L’Arsenal oggi è davanti al Chelsea (pure interessato) e confida di tagliare il traguardo. il Bologna, che deve il 40 per cento dell’incasso al Basilea, spera di superare quota 50 con i bonus e su questo si lavorando in modo concreto. Fino alla firma bisogna aspettare, questo non dimentichiamolo per alcun motivo al mondo. Nel frattempo i soldi della Premier chiamano: Calafiori guadagnerebbe una cifra non lontana dai 4 milioni a stagione, circa il doppio (bonus esclusi) rispetto a quanto gli aveva offerto la Juve.

Foto: Instagram Calafiori