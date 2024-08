Ora è ufficiale: Bove alla Fiorentina

Come anticipato, c’è l’ufficialità: Edoardo Bove dalla Roma passa alla Fiorentina.

Questa la nota del club: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Bove dalla A.S. Roma. Edoardo Bove, nato a Roma il 16 maggio 2002, nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze, segnando una rete. Il calciatore vanta, inoltre, 12 presenze con la Nazionale Italiana under 21. Nella sua carriera, il nuovo calciatore viola, ha conquistato una Uefa Europa Conference League”.

Foto: Instagram Fiorentina