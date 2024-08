Esclusiva: Fiorentina, inserimento a sorpresa per Bove!

La Fiorentina non si ferma a Cataldi (operazione in dirittura d’arrivo) ma a sorpresa sta tentando un clamoroso inserimento per Bove. La trattativa può andare avanti e si può arrivare alla definizione: Bove preferirebbe restare in Italia piuttosto che accettare una delle proposte arrivate dall’estero. Il tentativo della Fiorentina è concreto, un investimento da fare per il centrocampo e soprattutto un rientro economico per la Roma che sta per accogliere Manu Koné.

Foto: Instagram Bove