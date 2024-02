Ora è ufficiale: Bordin nuovo allenatore della Triestina

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Roberto Bordin è il nuovo allenatore della Triestina. Succede a Tesser, esonerato ieri sera.

Questa la nota ufficiale: “US Triestina Calcio 1918 nomina Roberto Bordin allenatore della prima squadra. US Triestina Calcio 1918 appoint Roberto Bordin as first team manager. Bentornato, Roberto”.

Foto: twitter Triestina