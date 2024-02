Esclusiva: la Triestina ha deciso di esonerare Tesser. Gli scenari

La Triestina ha ormai deciso di esonerare Attilio Tesser dopo la sconfitta contro la Pro Patria e malgrado il terzo posto in classifica. La proprietà ha già comunicato la decisione, quindi non ci sono più margini per tornare indietro. La Triestina ha già contattato un paio di allenatori per la sostituzione: in attesa di una decisione definitiva emerge il profilo di Roberto Bordin, ex ct della Moldavia, ultima esperienza con lo Sheriff e che era stato a Trieste con un’altra proprietà.

Foto: Logo Triestina