Ora è ufficiale: Blanco alla Reggiana

Come anticipato, c’è l’ufficialità: AC Reggiana è lieta di comunicare ufficialmente l’acquisizione a titolo definitivo dal Como 1907 delle prestazioni sportive del calciatore Álex Blanco.

L’attaccante spagnolo classe ’98 ha indossato in carriera le maglie di Deportivo Alavès, Real Saragozza e Valencia, prima di approdare in Italia nella stagione 2021/22 vestendo i colori del Como 1907. Con il club biancoazzurro è stato protagonista degli ultimi tre campionati di Serie B. Blanco ha firmato con il club granata un accordo valido fino al 30 giugno 2024 e con rinnovo automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza.

Foto: Instagram Reggiana