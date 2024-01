Esclusiva: Reggiana, è fatta per Alex Bianco. I dettagli

La Reggiana ha preso l’esterno Alex Bianco, classe 1998, esterno offensivo spagnolo dalle buone qualità. A Como non avrebbe trovato poi spazio, a maggior ragione dopo l’arrivo di Strefezza. La Reggiana lo ha preso a titolo definitivo, Bianco aveva un impegno in scadenza a Como e firmerà per un anno e mezzo.

Foto: logo Reggiana