Ora è ufficiale: Beukema al Bologna

Sam Beukema al Bologna. L’annuncio atteso da tempo, avevamo anticipato tutto il 28 giugno: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Alkmaar Zaanstreek il diritto alle prestazioni sportive del difensore Sam Beukema. Settimo calciatore dei Paesi Bassi della nostra storia, è un difensore centrale di piede destro classe 1998, abile in marcatura e in possesso di ottima tecnica individuale. Reduce da una importante stagione ad alti livelli con l’AZ, fra campionato e coppe ha ottenuto 44 presenze, contribuendo alla cavalcata dei biancorossi fino alla semifinale di Conference League e al quarto posto in Eredivisie con la terza miglior difesa in assoluto. Sempre schierato da centrale di destra, ha compiuto una grande maturazione dopo l’annata di esordio ad Alkmaar: dominante nel gioco aereo, dimostra sempre buone letture e sa giocare il pallone fra le linee. In precedenza, si era formato nel Go Ahead Eagles di Deventer, sua città natale, prima di passare nell’estate 2021 all’AZ che lascia ora dopo 81 partite e 6 reti tra lega nazionale e coppe europee.

Foto: Instagram Beukema