Ora è ufficiale: Benassi dalla Fiorentina in prestito alla Cremonese

Come anticipato nella giornata di ieri, ora è anche ufficiale. Benassi dalla Fiorentina va in prestito alla Cremonese.

Questa la nota del club: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da AC FIORENTINA il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi. Nato a Modena l’8 settembre 1994, Benassi vanta una lunga militanza in Serie A, iniziata nella stagione 2012/13 con l’Inter, società nella quale è cresciuto dopo i primi anni trascorsi nel vivaio del Modena. Centrocampista duttile, durante la carriera ha giocato con Livorno, Torino, Verona, Empoli e Fiorentina totalizzando 216 presenze e 26 gol nella massima divisione e 16 presenze e una rete in Europa League. Benassi è sceso in campo 21 volte con la maglia della Nazionale Under 21 ed è tra i protagonisti del 3° posto conquistato dagli azzurrini agli Europei del 2017″.

Foto: twitter Cremonese