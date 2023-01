Esclusiva: Cremonese, c’è Benassi per il centrocampo

Rigenerata dalla clamorosa qualificazione ai quarti di Coppa Italia, ottenuta in casa del Napoli, la Cremonese lavora per consegnare qualche rinforzo a Davide Ballardini. Nel pomeriggio ha avuto un impulso, a sorpresa, la trattativa per Marco Benassi, centrocampista classe 1994, in uscita dalla Fiorentina. C’è il sì del club viola e la disponibilità del diretto interessato che ha un contratto in scadenza nel 2024. E la trattativa è già una fase molto importante per arrivare alla definizione.

