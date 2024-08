Ora è ufficiale: Barbieri alla Cremonese

Come anticipato, c’è l’ufficialità: la Cremonese ha ufficializzato l’acquisto di Tommaso Barbieri dalla Juventus.

Questa la nota ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Juventus FC le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Barbieri. Nato a Magenta, in provincia di Milano, il 26 agosto 2002, Barbieri è un terzino destro cresciuto calcisticamente nel Novara, con cui ha esordito in Serie C a soli 17 anni raccogliendo 17 presenze nel 2019/20. A partire dalla stagione seguente il calciatore di Vigevano veste la maglia della Juventus Next Gen e, in tre anni, registra 76 presenze in tutte le competizioni (6 assist) per poi esordire con la prima squadra in Champions League (una presenza) e Serie A (3 presenze). Nell’annata appena conclusa ha giocato 33 gare con il Pisa con 3 gol e altrettanti assist. Nel giro delle nazionali giovanili dal 2019, con gli azzurrini ha totalizzato 13 presenze. Il difensore sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028″.

Foto: twitter Cremonese