Esclusiva: Nicolussi Caviglia al Venezia e Barbieri alla Cremonese in chiusura. I dettagli

La Juve fa ancora cassa. Negli ultimi minuti sono state perfezionate due cessioni a titolo definitivo. Quelle di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe , al Venezia e Tommaso Barbieri, classe 2002, alla Crmeonese. Da queste operazioni conta di ricavare circa 4 milioni più 1 di bonus per Nicolussi Caviglia e 2 più 1 di bonus per Barbieri. È un chiaro indizio che porta a pensare come la Juve, adesso, voglia chiudere le operazioni in entrata, gli obiettivi sono noti: Todibo, Koopmeiners e anche Nico Gonzalez dopo l’accelerata che vi abbiamo anticipato nel pomeriggio.

Foto: sito Juve