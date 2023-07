Ora è ufficiale: Augello al Cagliari

Mancava ormai solo l’ufficialità per Tommaso Augello al Cagliari, che si trasferisce a titolo definitivo dalla Sampdoria. Vi avevamo informato dell’interesse dei sardi sul calciatore, quindi stamattina è arrivata l’ufficialità di Barreca ai blucerchiati, di fatto una parziale contropartita per l’esterno sinistro di cui ora i rossoblù hanno dato l’annuncio sui propri canali. Questo il comunicato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello che si trasferisce a titolo definitivo dalla Sampdoria e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025. Nato a Milano, classe 1994, la sua carriera nel calcio professionistico inizia nell’estate 2014 tra le fila della Giana Erminio: qui in tre stagioni totalizza 119 gare, con 1 rete e 10 assist. La sua crescita continua nello Spezia: in B gioca 49 gare, tra i prospetti più interessanti della categoria. Arriva così la chiamata della A: resta in Liguria, ma si trasferisce a Genova, sponda Samp. Fa il suo esordio nella massima serie il 4 novembre 2019, nella vittoria per 1-0 contro la Spal, con mister Ranieri in panchina. Il 17 ottobre 2020, nella gara casalinga contro la Lazio, è protagonista con una rete – la prima in maglia blucerchiata – e un assist, decisivi per il 3-0 finale. Lascia la Sampdoria dopo aver realizzato 134 partite, con 4 gol e 13 assist”.

Foto: Sito Cagliari